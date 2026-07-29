Эксперт Эрдман рассказала, что среднее время поездок на электросамокатах сократилось до 10 минут

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала ИА НСН , что электросамокаты в основном выбирают люди в возрасте от 25 до 35 лет. Они хотят быстрее добраться до остановки общественного транспорта, а поездка на самокате занимает в среднем 10 минут.

По данным компании Юрент, средняя длительность аренды в сервисе кикшеринга сократилась до 9,6 минуты в 2026 году. При этом на 18 % выросла популярность ночных поездок, сообщила Эрдман. Их средняя продолжительность составила 10,2 минуты.

«По поводу ночных поездок: это действительно связано с тем, что не во всех городах ночью работает общественный транспорт, и даже на небольшое расстояние бывает трудно добраться», — уточнила она.

Эрдман также отметила, что сокращение времени поездок — это тенденция, которая наблюдается не первый сезон. Она связана с тем, что людям нет смысла использовать самокат в своей транспортной рутине больше чем на 15 минут. В крупном городе поездка на средстве индивидуальной мобильности позволяет добраться до остановки общественного транспорта.