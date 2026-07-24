Неправильно припаркованные электросамокаты начали эвакуировать в Люберцах

В городском округе Люберцы с 13 июля действует порядок эвакуации кикшеринговых самокатов, оставленных с нарушением правил парковки. Специальные рейды по выявлению нарушений проходят один раз в неделю.

Во время проверок муниципальное предприятие перемещает с улиц округа на охраняемую специализированную площадку около 100 самокатов. После эвакуации оператору направляется уведомление, а для возврата транспорта необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности или договор аренды, паспорт, а также доверенность, если самокат забирает представитель.

«Оператору направляется уведомление о том, что самокат находится на штрафстоянке. Чтобы забрать его, необходимо предъявить документы — на право собственности или договор аренды, паспорт, доверенность, если получает представитель», — рассказал начальник управления транспорта и организации дорожного движения администрации Александр Бобылев.

В Люберцах определены 106 официальных мест для парковки арендных электросамокатов. Они расположены преимущественно у станций МЦД-3, метро и торговых центров. Размещение кикшерингового транспорта в парках, скверах и других местах отдыха запрещено.

Ограничения на работу сервисов кикшеринга в городском округе Люберцы действуют с 1 апреля 2026 года. Решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения из-за роста аварийности и многочисленных обращений жителей.

В 2025 году в Люберцах произошло 18 ДТП с участием электросамокатов. В авариях пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, один взрослый погиб. С начала 2026 года в администрацию округа поступило более 400 обращений по вопросам хаотичной парковки самокатов и нарушений со стороны пользователей сервисов. За этот период зафиксировано пять ДТП с участием электросамокатов, все они сопровождались пострадавшими.