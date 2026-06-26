Стало известно, появятся ли новые дорожные знаки для регулирования самокатов
Росстандарт: вводить новые дорожные знаки для электросамокатов не планируются
Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в ведомстве РИА «Новости».
В Росстандарте пояснили, что в России уже действуют специальные знаки и элементы разметки для регулирования движения велосипедов, самокатов и других средств передвижения — например, «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Велосипедная дорожка» и «Движение на велосипедах и мопедах запрещено».
Ранее МВД России обратилось с просьбой к Центру организации дорожного движения с предложением уменьшить число электросамокатов в Москве.