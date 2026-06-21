В России обновят правила установки скоростных ограничений к 2027 году

В России к 2027 году разработают новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных ограничений на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса.

Минтранс совместно с профильными ведомствами разработает новые методики с целью повышения безопасности дорожного движения. Принятие рекомендаций запланировали на 2027 год.

«В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — уточнили в ведомстве.

Рекомендации будут добровольными к применению. После мониторинга их соблюдения разработают конкретный порядок введение ограничений по скорости.

Ранее эксперты заявили, что снижение максимальной скорости электросамокатов минимизирует риск получения тяжелых травм при столкновениях.