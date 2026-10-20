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    Россиянам объяснили, когда установка спутниковой тарелки требует согласования

    Эксперт Гладкова: антенна внутри квартиры не требует согласия соседей

    Для размещения спутниковой тарелки на фасаде или крыше нужно решение общего собрания собственников. Об этом рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова, сообщает RT.

    Внутри квартиры или на застекленном балконе владелец может установить антенну без согласия соседей, если она не выходит за пределы помещения. При этом он обязан соблюдать технические нормы и права других лиц.

    Фасад, крыша и ограждающие конструкции относятся к общему имуществу. По словам Гладковой, число голосов для согласования установки зависит от категории вопроса. Для «иных вопросов» достаточно простого большинства участников собрания. Если речь идет о пользовании общим имуществом, потребуется не менее двух третей голосов от общего числа собственников.

    Решение об установке нужно закрепить протоколом и направить в управляющую компанию, чтобы получить доступ и согласовать дальнейшие действия.

    Гладкова также напомнила о местных правилах благоустройства: они могут запрещать действия, ухудшающие внешний вид главных улиц. Крепить оборудование к вентиляционным шахтам и дымоходам категорически запрещено.

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