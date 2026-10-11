Автор проекта «Рыбарь» Звинчук и его команда вернулись в Россию

Автор проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук и его команда вернулись в Россию после задержания в Черногории. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что возвращению команды проекта содействовали российские дипломаты.

Звинчук записал видеообращение, в котором поблагодарил Захарову и сотрудников дипслужбы за помощь. В Черногорию он приехал вместе с супругой и коллегами, чтобы снять Цетинский монастырь.

Участников поездки задержали, а затем предписали им покинуть страну. Черногорская сторона объяснила это решение соображениями национальной безопасности.