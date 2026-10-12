Неделя в Московском регионе будет теплее нормы на четыре градуса
Гидрометцентр: температура в столице на неделе превысит норму на четыре градуса
В Московском регионе неделя снова будет теплее обычного. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.
Согревают жителей столицы и Подмосковья теплые воздушные потоки с юга и юго-запада. Превышение над климатической нормой составит около четырех градусов.
Над регионом пройдут дожди небольшой и умеренной интенсивности, будет переменная облачность, в пятницу и субботу преимущественно без осадков.
Несмотря на аномалию, осень берет свое. Дневная температура снизится с +14… +19 в понедельник до +11… +16 в субботу.
Ранее синоптик и метеоролог Александр Ильин спрогнозировал до +17 градусов в Москве на этой неделе.