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    Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тысяч ресурсов с запрещенными БАДами

    Фото: 360.ru

    В России заблокировали почти 50 тысяч интернет-ресурсов, которые занимались продажей запрещенных биологически активных добавок. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    Ведомство ограничило доступ в том числе к продукции, которая не прошла государственную регистрацию.

    «Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАДов», — отметили в пресс-службе.

    Ведомство рекомендовало приобретать биологически активные добавки только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов.

    Также в пресс-службе призвали обращаться в Роспотребнадзор при сомнениях в качестве или происхождении продукта.

    Ранее фармэксперт Татьяна Ходанович посоветовала проверять БАДы с помощью приложения «Честный знак». Она рекомендовала также обращать внимание на цену. Если стоимость слишком низкая, то продукт может быть контрафактным.

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