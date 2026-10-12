Роспотребнадзор заблокировал почти 50 тысяч ресурсов с запрещенными БАДами

В России заблокировали почти 50 тысяч интернет-ресурсов, которые занимались продажей запрещенных биологически активных добавок. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство ограничило доступ в том числе к продукции, которая не прошла государственную регистрацию.

«Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАДов», — отметили в пресс-службе.

Ведомство рекомендовало приобретать биологически активные добавки только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов.

Также в пресс-службе призвали обращаться в Роспотребнадзор при сомнениях в качестве или происхождении продукта.

Ранее фармэксперт Татьяна Ходанович посоветовала проверять БАДы с помощью приложения «Честный знак». Она рекомендовала также обращать внимание на цену. Если стоимость слишком низкая, то продукт может быть контрафактным.