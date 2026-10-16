Россию назвали одной из самых технологически развитых промышленных стран

Россия оказалась среди самых технологически развитых промышленных государств мира. Такое мнение выразил заместитель начальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич на заседании экспертного совета по архитектуре и градостроительству в Национальном центре «Россия», его процитировали «Известия» .

«Наша страна — вместе со своими традициями, богатством — стала одной из самых высокотехнологичных индустриальных, развитых стран мира», — сказал Жарич.

Он подчеркнул, что Россия входит в топ-5 лидеров мира по целому ряду направлений. Например, выпуск гражданских дальнемагистральных лайнеров, высокоскоростных поездов и авиадвигателей, а также разработка поисковика и вакцины против рака.

Ранее в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что несколько компаний из Подмосковья заняли призовые места на ежегодной отраслевой премии «Промышленная робототехника — 2026».