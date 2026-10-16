Телеведущая Яна Чурикова доказала, что не использует уколы красоты в свои 47 лет. Отсутствие филлеров подтвердил эксперт-визажист Алексей Столяров, ролик со знаменитостями опубликовал Super.ru .

«У меня и ботокса нет. Это просто тем прекрасным комментаторам, которые говорят: „Ну, конечно, она вся переделанная, там же видно круговую подтяжку“. Ничего! И это, между прочим, мой осознанный выбор», — поделилась Яна Чурикова.

Ранее стало известно, что звезда сохранит свое место ведущей на перезапуске «Фабрики звезд». Сам же проект будет отличаться от своего образца 20-летней давности. Кто именно станет участвовать в шоу, пока неизвестно.