Фейк: артист Кучера заявил, что удары по ЦОД якобы влияют на цифровой рубль

Видео Оскара Кучеры о потере цифровых рублей из-за атак на ЦОД оказалось фейком

В социальных сетях распространяется видео, на котором артист Оскар Кучера якобы утверждает, что атаки беспилотников ВСУ по дата-центрам способны уничтожить цифровые рубли россиян. 360.ru проверил эти сообщения, они оказались фейком.

Ошибки рендеринга деталей. Татуировка на левом предплечье актера (символы японской азбуки хирагана) сгенерирована некорректно — нижний символ подрезан и искажен относительно угла наклона руки.

Искажения освещения и лица. Неестественная игра света и тени, при которой глаза спикера периодически пропадают. Черты лица нестабильны и большую часть ролика спикер просто не похож на Оскара Кучеру.

Видео с Кучерой оказалось дипфейком. Его создала нейросеть. Сами утверждения о том, что на цифровой рубль каким-то образом могут повлиять проблемы на ЦОД, недостоверны не только юридически, но и технически.

В 16-секундном ролике спикер, похожий на Оскара Кучеру, говорит: «Центробанк нас подсаживает на иглу цифрового рубля. А один прилет в ЦОД — и нет уже ни цифры, ни рубля, только ветер в кошельке». Затем мужчина отмечает, что его деньги — только те, что он держит в руках. Ролик изначально распространяли в TikTok.

Почему цифровые рубли не могут «сгореть»

Кроме того, цифровые рубли из-за атак ВСУ на ЦОД сгореть не могут технически. И деньги, и кошельки хранятся на платформе Банка России.

Коммерческие структуры, такие как «Яндекс», предоставляют только приложение, интерфейс. Учет цифровой национальной валюты также ведет регулятор.

Платформа ЦБ России изначально спроектирована как геораспределенная система с высокой отказоустойчивостью. Она рассчитана на работу в условиях одиночных и каскадных отказов оборудования. Данные одновременно дублируются в разных регионах.

Банк России ведет непрерывный реестр операций. Все банки-участники обязаны хранить данные обо всех транзакциях не менее пяти лет, это позволяет мгновенно восстановить баланс при любых сбоях.

Сам цифровой рубль представляет собой обязательство Центрального банка России. Средства защищены законом и не могут «сгореть» точно так же, как безналичные деньги на банковских счетах.

В «Яндекс Пэй» тоже отмечали, что действия ВСУ не привели к потерям финансовой информации. Инфраструктура компании предусматривает реплицирование данных в разных центрах.

Таким образом, информация о том, что удары по дата-центрам частных компаний могут привести к потере цифровых рублей, является недостоверной.

Видео с Оскаром Кучерой создано с использованием технологий дипфейка, а сохранность цифровых рублей гарантирована Банком России и защищена резервированием данных.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.