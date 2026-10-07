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    Андрей Воробьев пожелал удачи участникам соревнований операторов БПЛА

    В среду, 7 октября, начались всероссийские соревнования операторов беспилотников «На высоте!». В торжественной церемонии запуска проекта Народного Фронта принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Проект Народного фронта соберет около 240 тысяч участников со всей страны.

    Финал соревнований пройдет в июле следующего года в Московской области, куда приедет тысяча лучших операторов FPV-дронов.

    «Вы все большие молодцы, удачи вам! Ну и ждем всех на финале в Подмосковье», — обратился Андрей Воробьев к участникам.

    К проекту «На высоте!» могут присоединиться все желающие, но в основном конкурсантами становятся школьники и студенты, обладающие разным уровнем подготовки.

    Любители будут соревноваться в гонках на виртуальных дронах в игре Split FPV. Профессионалы, в свою очередь, пройдут отборочный этап на симуляторах, а затем лучшие будут состязаться на настоящих аппаратах.

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