Андрей Воробьев пожелал удачи участникам соревнований операторов БПЛА

В среду, 7 октября, начались всероссийские соревнования операторов беспилотников «На высоте!». В торжественной церемонии запуска проекта Народного Фронта принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

Проект Народного фронта соберет около 240 тысяч участников со всей страны.

Финал соревнований пройдет в июле следующего года в Московской области, куда приедет тысяча лучших операторов FPV-дронов.

«Вы все большие молодцы, удачи вам! Ну и ждем всех на финале в Подмосковье», — обратился Андрей Воробьев к участникам.

К проекту «На высоте!» могут присоединиться все желающие, но в основном конкурсантами становятся школьники и студенты, обладающие разным уровнем подготовки.

Любители будут соревноваться в гонках на виртуальных дронах в игре Split FPV. Профессионалы, в свою очередь, пройдут отборочный этап на симуляторах, а затем лучшие будут состязаться на настоящих аппаратах.