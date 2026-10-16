16 октября 2026 20:01 Пятнадцать лет Виктора Алидина на страже спокойствия Москвы и Подмосковья Фото: Центр общественных связей ФСБ РФ Общество

Его жизненный путь может показаться похожим на сказку. Мальчишка из тверской глубинки дорос до столичного генерала. Но дорога к московскому олимпу не была легкой прогулкой. К 115-летию со дня рождения Виктора Ивановича Алидина, зампредседателя КГБ, ФСБ России опубликовала материалы о его работе. 360.ru вспоминает главные вехи объемной биографии ветерана госбезопасности.

Детство и юношество Виктор Алидин родился 16 октября 1911 года в селе Кимры Корчевского уезда (ныне Кимры Тверской области — прим. авт.). Рос в обычной рабочей семье. Шагнул в профессию совсем молодым: в 1930 году по комсомольской путевке получил назначение в уголовный розыск Кимрского района. В 1933 году Алидин начал военную службу в войсках ОГПУ — НКВД Киевского пограничного округа.

Фото: Центр общественных связей ФСБ

Партийная работа в Киеве После окончания службы в 1937 году остался в Киеве, перейдя на партийную работу. В столице УССР его и застала Великая Отечественная война. Алидин участвовал в формировании народного ополчения, истребительных батальонов и партизанских отрядов. После оставления Киева Красной армией в сентябре 1941 года оказался в окружении. Вместе с частями 37-й армии ему пришлось пробиваться через занятые противником территории. Путь к своим занял почти месяц: отряд прошел более 400 километров по немецким тылам и лишь в середине октября вышел к частям Красной армии в Курской области. Впоследствии в книге «Опаленная земля», вышедшей в свет в 1993 году, Алидин вспоминал: «Сражались мы и днем, и ночью, почти без сна и пищи». В феврале 1942 года его перевели в аппарат ЦК Компартии Украины. В мае он вошел в штаб партизанского движения республики, располагавшийся в Москве. Перед ним и его коллегами стояла задача организовать работу партизанских отрядов и подполья на территории Украины. С весны 1945-го по 1949 год Алидин был слушателем заочного отделения Высшей партийной школы при ЦК ВКП (б). В 1950–1951 годах работал секретарем Херсонского областного комитета партии.

Разработка Пеньковского В 1951-м Алидина перевели в Москву заместителем начальника 7-го управления МГБ СССР, отвечавшего за наружное наблюдение. В том же году он получил звание подполковника. Впоследствии стал полковником. В январе 1960-го он возглавил 7-е управление КГБ. В его ведение входила также охрана иностранных дипломатических представительств. Одним из самых громких дел этого периода стало разоблачение полковника ГРУ Олега Пеньковского, сотрудничавшего с американской и британской разведками. В конце декабря 1961 года сотрудники наружного наблюдения зафиксировали его контакт с супругой британского дипломата и разведчика Чизхолма. В течение 1962 года Алидин непосредственно участвовал в работе по этому делу. Подчиненные ему оперативно-поисковые подразделения внесли значительный вклад в разоблачение шпиона, расстрелянного в 1963 году по приговору Военной коллеги Верховного суда СССР. Кстати, в связи с «потерей бдительности», которую связывали с разоблачением Пеньковского, пост начальника ГРУ Генштаба покинул меч и опора Хрущева, знаменитый Иван Серов. Но вернемся к Алидину. Особое внимание он уделял техническому оснащению службы. Привлекал инженеров-изобретателей к созданию специальной аппаратуры и стремился повысить образовательный уровень сотрудников. Настаивал на том, чтобы подчиненные, работающие с агентурой, поголовно имели высшее образование. При реорганизации КГБ ему удалось добиться того, чтобы в его управлении не сократили ни одного человека.

Шаткое кресло В начале 1971 года председатель КГБ Юрий Андропов вызвал Алидина и сообщил о назначении. «По его тону я понял, что вопрос решен и отказываться нельзя», — вспоминал Алидин. Место было не из теплых: в кресле начальника управления по Москве и Московской области долго не задерживались. Алидин оказался уникумом — проработал с 7 января 1971-го по 6 января 1986 года. Приходилось быть суровым, но человеческого лица Алидин не терял. Его подчиненный в разговоре с обозревателем телеканала 360.ru Дмитрием Степанищевым вспоминал, что Виктор Иванович олицетворял уверенность и твердость, но одновременно отличался человеческим участием, особенно по отношению к молодым сотрудникам: «Он всегда ставил задачу: главное — уберечь человека от неправильной дороги, чтобы он не попал в лапы к врагу». Показателен и другой эпизод, показанный в репортаже. Для студентов, изготавливавших взрывчатку на кухне, благодаря вмешательству Алидина дело не закончилось сроками за терроризм. Алидина всегда интересовали обстоятельства и мотивы поступков. Это сочеталось с требовательностью к следствию. Он настаивал, чтобы оперативные материалы получали грамотную юридическую оценку, а в суд поступали качественно подготовленные уголовные дела. Кого Алидин не мог переносить на дух, так это воров и махинаторов. Именно в его время прогремели «Рыбное дело», дела «Елисеевского» гастронома, «Мосмебельторга», руководителей ГУМа и магазина «Новоарбатский». За 15 лет усилиями его сотрудников государству вернули деньги и ценности на 21 миллион рублей.

Первый штурм захваченного самолета Приходилось решать ему и нетривиальные задачи. В ноябре 1973 года Алидину поручили руководить освобождением заложников из Як-40, выполнявшего рейс Москва — Брянск. На борту было 28 пассажиров. Перед посадкой четверо вооруженных молодых людей захватили самолет. Они требовали направить воздушное судно в Стокгольм и угрожали пассажирам. Бортмеханик Николай Никитин попытался остановить нападавших и был ранен. Экипаж передал сигнал тревоги, и под предлогом дозаправки борт посадили во Внукове. Захватчики требовали три миллиона долларов. План операции пришлось готовить в сжатые сроки. Прибыв в аэропорт и оценив обстановку, Алидин отдал приказ о захвате преступников. Подчиненные не подвели. При штурме двоих террористов взяли живыми, один выписал себе билет в один конец, еще один умер в больнице. Во время операции ни один пассажир не пострадал. Этот штурм стал первым подобным в истории СССР. Впоследствии опыт борьбы с воздушным терроризмом закрепили в плане «Набат», разработанном в 1979 году. Руководство операцией сосредоточивалось в едином центре, который возглавлял начальник местного управления КГБ. Позднее Алидин руководил масштабными учениями во Внукове. На архивных кадрах, ставших достоянием общественности, он говорит участникам первых в истории СССР такого рода учений: «Самый главный момент: сейчас у преступников в руках взрывное устройство. Самый напряженный момент операции». Опыт этих учений затем распространили на всю страну.

Фото: Архив УФСБ по Москве и Московской области

Взрывное время Пришлось Алидину столкнуться за время работы и с подрывниками. В 1977 году московское управление участвовало в расследовании серии взрывов, прогремевших в столице 8 января. Бомбы сработали в вагоне метро между станциями «Измайловская» и «Первомайская», в продуктовом магазине № 15 на улице Дзержинского (сейчас Большой Лубянки) и у продовольственного магазина № 5 на улице 25 Лет Октября (сейчас это Никольская улица). В метро погибли семь человек. Следователи установили, где и как изготовили взрывные устройства. Помогло и то, что оставленную преступниками очередную бомбу (на Курском вокзале) в октябре 1977-го заметил бдительный гражданин. Рядом с сумкой с бомбой обнаружили спортивную куртку с олимпийской нашивкой, шапку-ушанку и несколько черных волос. Все это вкупе помогло выйти на троих армянских националистов: Степана Затикяна, Акопа Степаняна и Завена Багдасаряна. Преступников задержали, 30 января 1979 года их расстреляли. «Борцы за свободу» национальных республик были не единственными, кто подрывал стабильность светлого советского бытия. В 1976–1979 годах в Клину и соседних районах Подмосковья прогремела серия взрывов. Преступник маскировал бомбы под почтовые ящики и банки из-под индийского кофе, оставляя их в общественных местах. Один человек погиб, несколько получили тяжелые ранения. КГБ и уголовный розыск вышли на детского хирурга Василия Никитенкова. Врач, имевший в своем анамнезе судимость за дезертирство, патологически ненавидел советскую власть. Своими взрывами он надеялся всколыхнуть население, вот только жертвами его подрывной деятельности становились обычные советские граждане, а не партийные бонзы, которых он не переносил на дух. В 1979 году московское управление КГБ участвовал в расследовании его дела. Больного на голову эскулапа отправили не в расход, а на принудительное психиатрическое лечение.

Фото: Центр общественных связей ФСБ

Похороны Высоцкого Не стал спокойным для Алидина и следующий год — олимпийский 1980-й. Игры проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Основная ответственность за их безопасность легла на столичное управление КГБ. Перед началом соревнований развернули стационарный и подвижной штабы. Сотрудников КГБ и приданные силы распределили по группам, обеспечивавшим безопасность на 95 олимпийских объектах. Для каждого заранее определили возможные чрезвычайные ситуации и подготовили меры по их предупреждению и локализации. Работа потребовала огромного объема проверок и согласованных действий разных служб. Как вспоминал один из участников подготовки в сюжете ТВЦ, она затронула сотни тысяч людей. Проведение столь масштабного мероприятия без серьезных происшествий он называл большим достижением. Полученный опыт Алидин позднее использовал при подготовке соревнований «Дружба-84» и мероприятий «Фестиваля-85». Разумеется, все предугадать и запланировать было нельзя. Двадцать пятого июля умер Владимир Высоцкий. Прощание с артистом стало еще одним серьезным испытанием для столичных служб: к Театру на Таганке пришло огромное количество поклонников. Ветеран органов госбезопасности Олег Хлобустов рассказал, как сообщение о смерти Высоцкого поступило от начальника Симоновского райотдела Юрия Левшина дежурному по управлению. Алидин перезвонил и сформулировал задание: «Ваша задача — принять все меры для того, чтобы не было никаких эксцессов ни в театре, ни вокруг театра, ни при похоронах». По воспоминаниям Хлобустова, после прощания Марина Влади и отец Высоцкого подошли к сотрудникам органов госбезопасности и поблагодарили их. В этой истории проявился подход, о котором говорили сослуживцы Алидина: за обеспечением порядка стояла необходимость бережно отнестись к людям, переживавшим общее горе.

Фото: 360.ru