Слуцкий предложил предупреждать водителей об эвакуации машин на «Госуслугах»

Уведомлять автомобилистов об эвакуации машин через «Госуслуги» предложил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Об инициативе он рассказал в телеграм-канале .

Слуцкий предложил обязать эвакуационные службы вносить сведения о факте и причинах увоза авто, а также точный адрес стоянки в единую государственную информационную систему. Владельцу эвакуированной машины должно автоматически приходить уведомление на «Госуслугах».

«Ситуация знакома многим: приходишь к месту, где оставил машину, а ее нет. Эвакуировали или угнали? Нередко собственнику приходится самому обзванивать ГИБДД и специализированные стоянки, выясняя, что произошло и где искать автомобиль. На это уходят время, деньги и нервы», — подчеркнул он.

Чтобы такая функция заработала, можно использовать уже существующие возможности «Госуслуг». Председатель ЛДПР также предложил возложить расходы на внесение информации на операторов эвакуационных служб. Новый механизм стоит проверить в нескольких регионах, а затем распространить на всю Россию.

В начале октября Леонид Слуцкий выступил с инициативой платить педагогам полторы средние зарплаты по региону.