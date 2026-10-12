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    Сантехник обманул пенсионерку на Урале, но после суда остался должен втрое больше

    Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила у сантехника 211 тысяч рублей

    Фото: РИА «Новости»

    В Екатеринбурге суд встал на сторону пенсионерки, обманутой сантехником на 68 тысяч рублей. Мужчина вернет деньги за услуги, выплатит неустойку и возместит моральный вред. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.

    Сантехник, оформленный как самозанятый, постучался к пенсионерке и предложил свои услуги. Они заключили договор на проверку оборудования и установку датчиков протечки воды за 68 тысяч рублей.

    Однако мужчина ушел, просто отдав клиентке датчики и не проводя никаких работ. Она пожаловалась в Роспотребнадзор.

    Специалисты помогли составить претензию, а затем обратиться в суд. Мировой судья взыскал с сантехника 211,5 тысячи рублей. Из них 68 тысяч рублей составила неустойка, пять тысяч — компенсация морального вреда, 70,5 тысячи — штраф.

    Потребители выигрывают 80% судебных разбирательств, сообщила ранее зампред правительства Татьяна Голикова. Ежегодно им возвращают около четырех миллиардов рублей.

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