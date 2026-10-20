Россиянам объяснили, когда собственник может расторгнуть договор найма жилья за неуплату

Владелец квартиры вправе требовать прекращения найма и возврата жилья при задолженности арендатора. Основания действуют и без пункта о выселении в договоре, сообщает RT .

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев пояснил, что статья 687 Гражданского кодекса допускает судебное расторжение найма до года включительно после пропуска более двух платежей. При более длительном найме нужна неоплата за шесть месяцев, если договор не устанавливает больший срок.

Основанием также служит разрушение или порча жилья нанимателем либо людьми, за которых он отвечает. При использовании квартиры не по назначению или систематическом нарушении прав соседей сначала нужно предупредить жильца. Для расторжения нарушения должны продолжиться.

Эксперт посоветовал собрать договор, сведения о платежах, переписку и доказательства нарушений. Предложение расторгнуть договор следует направить с подтверждением доставки. Обращаться в суд можно после отказа или истечения срока ответа. Если срок не указан, нужно выждать 30 дней с получения предложения нанимателем.

В иске следует потребовать расторжения договора и выселения. Если жилец не уходит после вступления решения в силу, собственнику нужно получить исполнительный лист и обратиться к приставам.