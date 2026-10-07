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    Новые правила сдачи теоретического экзамена на права вступят в силу в 2027 году

    Фото: РИА «Новости»

    В России скорректировали порядок проведения теоретического экзамена на получение водительских прав, разрешив фотографировать кандидатов во время испытаний. Об этом РИА «Новости» сообщил член комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

    По его словам, в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. Запись будет вестись в реальном времени. Кроме того, автоматизированная система будет фотографировать кандидатов во время экзамена на знание теории.

    «Уже запрещено использовать средства фото-, аудиосвязи, электронно-вычислительной техники. Вот этот запрет действует, а фотофиксация кандидата будет действовать только с 1 марта 2027 года», — сказал автоэксперт.

    Холодов напомнил, что 12 мая в правила сдачи экзаменов уже вносили изменения. В их числе назначение практического испытания не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического. Кроме того, в следующем году кандидатам не придется предоставлять медсправку, так как Минздрав переведет все медзаключения в электронный вид. Полиция получит к ним доступ.

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