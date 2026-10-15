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    Медведев заявил, что победа ЕР на выборах в Госдуму стала исторической

    Фото: РИА «Новости»

    Победа «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму стала исторической. Такое заявление сделал председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, чьи слова привело РИА «Новости».

    Политик выступил на заседании федерального совета первичных отделений «Единой России».

    «Важнейший итог нашей с вами совместной работы — это историческая победа „Единой России“ на состоявшихся выборах в Государственную думу», — сказал Медведев.

    Он поаплодировал всем., кто принимал участие в голосовании и напомнил итоги: более 58% голосов, 209 победителей в одномандатных округах и по итогу 349 мест в высшем законодательном органе.

    Выборы проходили с 18 по 20 сентября. На втором заседании Мособлдумы депутатские полномочия получила Диана Алумянц, представляющая ЕР.

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