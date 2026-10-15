Медведев заявил, что победа ЕР на выборах в Госдуму стала исторической

Победа «Единой России» на прошедших выборах в Госдуму стала исторической. Такое заявление сделал председатель ЕР, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, чьи слова привело РИА «Новости» .

Политик выступил на заседании федерального совета первичных отделений «Единой России».

«Важнейший итог нашей с вами совместной работы — это историческая победа „Единой России“ на состоявшихся выборах в Государственную думу», — сказал Медведев.

Он поаплодировал всем., кто принимал участие в голосовании и напомнил итоги: более 58% голосов, 209 победителей в одномандатных округах и по итогу 349 мест в высшем законодательном органе.

Выборы проходили с 18 по 20 сентября. На втором заседании Мособлдумы депутатские полномочия получила Диана Алумянц, представляющая ЕР.