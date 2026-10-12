Юрист объяснил, куда жаловаться на конденсат и протечки окон

При конденсате и протечках на окнах жильцы могут сначала обратиться в управляющую компанию, а при отсутствии реакции — в жилищную инспекцию и прокуратуру. Об этом кандидат юридических наук и преподаватель МГЮА Георгий Пачулия сообщил ТАСС .

Пачулия пояснил, что при появлении протечек жильцам необходимо заявить о проблеме и определить статус дома — от этого будет зависеть, кто обязан устранить неполадки.

«Как правило, протечки возникают в связи с дефектами наружных строительных конструкций или с нарушением общедомовой вентиляции. Данные дефекты — это зона ответственности обслуживающей организации УК и ТСН. Исключением является дом, который находится на гарантии у застройщика», — сказал юрист.

Если обслуживающая организация не реагирует на обращения, Пачулия советовал жильцам защищать свои права через суд. Для этого потребуется получить досудебное экспертное заключение и подготовить иск с требованием устранить недостатки.

Ранее эксперт по ЖКХ Константин Крохин объяснил, почему жильцам не стоит самостоятельно устранять воздушную пробку в системе отопления, из-за которой радиаторы могут оставаться холодными даже после начала протапливания.