Россиянам рассказали о правилах выбора дров для бани

Дубовые и березовые дрова лучше всего подходят для растопки бани, однако выбор зависит от конструкции печи и продолжительности топки. Об этом 360.ru рассказал мастер пара русской бани Сергей Беляев.

По его словам, дубовые поленья медленно прогорают и позволяют долго поддерживать высокую температуру. Береза быстрее сгорает, зато хорошо разжигается и считается универсальным вариантом.

«Березовые дрова вроде как и горят хорошо, но быстро. Дубовые дрова горят медленно, но жару больше от них», — объяснил Беляев.

Эксперт добавил, что сосновые и еловые дрова тоже можно использовать, однако из-за содержащихся в них смол дымоход быстрее загрязняется сажей. Для уменьшения таких отложений он посоветовал иногда добавлять в печь осиновые поленья.

Беляев также напомнил о правильном хранении дров. Поленницу следует размещать под навесом, защищая от дождя и снега, но оставляя открытой для циркуляции воздуха.

«Дрова должны дышать, проветриваться. Это должно быть проветриваемое помещение, но накрытое сверху, чтобы осадки напрямую не попадали», — собеседник 360.ru.

Дрова необходимы не только для бани, но и для отопления частного дома и дач. Какие поленья лучше использовать предстоящей зимой — в материале 360.ru.