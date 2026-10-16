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    В Новороссийске завершили очистку пляжей от нефтепродуктов

    Фото: 360.ru

    Работы по ликвидации нефтепродуктов с прибрежной зоны завершили в Новороссийске. Об этом отчитался оперштаб Краснодарского края.

    «Незначительные выбросы нефтепродуктов были устранены на территории пляжа „Абрау-бич“ и селе Мысхако. В общей сложности зачищены около 300 метров береговой линии», — сообщили в оперативном штабе.

    Для устранения последствий разлива привлекались шесть единиц техники и 53 человека, в том числе волонтеры и представители администрации. В оперштабе отметили, что спецслужбы продолжат мониторинг состояния береговой линии.

    Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске 13 октября. Поводом для принятия мер стали работы на танкере, который ранее атаковали безэкипажные катера ВСУ.

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