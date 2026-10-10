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    Большинство покупателей в России предпочли короткие отзывы длинным видеообзорам

    «Одноклассники»: 8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видеоотзывы на товары

    Фото: РИА «Новости»

    Большинство россиян старше 35 лет смотрят видео о товарах, но предпочитают длинным экспертным роликам короткие отзывы реальных покупателей. Таковы результаты исследования, проведенного соцсетью «Одноклассники».

    Опрос показал, что ролики о товарах и услугах смотрят восемь россиян старше 35 лет из 10, из них половина предпочитают короткий метр, до 10 секунд. Лишь 19% респондентов готовы смотреть обзоры или инструкции длительностью одна-три минуты, 18% — от 10 до 20 секунд.

    Примерно каждый третий, 34%, смотрит видео перед покупкой, чтобы оценить товар вживую, 32% — сравнить несколько вариантов. Еще 18% делают это, если планируется дорогая покупка, 16% — ради экономии времени.

    Чаще всего россияне доверяют роликам-отзывам, так ответили 37%. Видеоразборы на 5-15 минут предпочли 17% опрошенных, короткие клипы до минуты — 15%. Ролики, снятые реальными покупателями, выбрали 65%, экспертами и блогерами — 16%, брендами и магазинами — 14%.

    Ранее россияне рассказали, почему стали реже делать татуировки и пирсинг. Количество тех, кто планирует нанести наколку, сократилось за последние пять лет.

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