В МВД напомнили, как вернуть водительские права после лишения

Водители, лишенные прав, для их возврата обязаны сдать экзамен на знание ПДД. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По истечении срока лишения прав документ автоматически не возвращают водителю. Для этого нужно оплатить все ранее наложенные штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Если человека наказали за нетрезвое вождение, отказ от медосвидетельствования или передачу управления машиной пьяному, он также должен пройти медкомиссию.

Кроме того, все водители перед возвратом прав сдают экзамен на знание ПДД, отметили в ведомстве.

Правила испытаний на получение водительских прав в последнее время изменились. Подробнее о введенных новшествах и о том, что будет дальше — в материале 360.ru.