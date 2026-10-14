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    Россиянам напомнили главное правило грибника

    Роспотребнадзор: главное правило грибника: сомневаешься — не бери

    Фото: РИА «Новости»

    Опытные грибники неукоснительно соблюдают важное правило тихой охоты: если есть сомнения, гриб срезать не стоит. Об этом РИА «Новости» напомнили в Роспотребнадзоре.

    «Главное правило опытного грибника: „Сомневаешься — не бери“. Обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности», — отметили в ведомстве.

    При любых сомнениях от употребления грибов стоит отказаться, домашние «народные» тесты на съедобность не гарантируют безопасности. В Роспотребнадзоре также посоветовали не собирать грибы около дорог, промышленных зон и других загрязненных мест — грибы имеют свойство накапливать вредные вещества.

    Тихая охота может быть опасна не только ядовитыми грибами. В Брянской области два грибника подорвались на мине. Пострадавших госпитализировали.

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