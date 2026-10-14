Россиянам напомнили главное правило грибника

Опытные грибники неукоснительно соблюдают важное правило тихой охоты: если есть сомнения, гриб срезать не стоит. Об этом РИА «Новости» напомнили в Роспотребнадзоре.

«Главное правило опытного грибника: „Сомневаешься — не бери“. Обратите внимание, что среди съедобных видов встречаются ядовитые двойники. Чтобы не подвергать здоровье своей семьи риску, соблюдайте правила безопасности», — отметили в ведомстве.

При любых сомнениях от употребления грибов стоит отказаться, домашние «народные» тесты на съедобность не гарантируют безопасности. В Роспотребнадзоре также посоветовали не собирать грибы около дорог, промышленных зон и других загрязненных мест — грибы имеют свойство накапливать вредные вещества.

Тихая охота может быть опасна не только ядовитыми грибами. В Брянской области два грибника подорвались на мине. Пострадавших госпитализировали.