Россиянам объяснили, почему детям приходят письма от налоговой

Несовершеннолетние россияне получают уведомления о необходимости заплатить налог на имущество, если у них в собственности есть земельные участки и недвижимость. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

«Налогоплательщиками по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц признаются лица, обладающие правом собственности на недвижимое имущество, включая земельные участки, независимо от возраста указанных лиц», — уточнили в ведомстве.

Отправка таких уведомлений детям не является ошибкой. Фактически платить налоги за них обязаны родители, опекуны или законные представители, которые по закону вправе совершать от их имени сделки. При этом в ФНС уточнили, что если ребенку от 14 до 18 лет, то он вправе и сам совершать сделки, но с письменного согласия своих законных представителей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог за земельный участок, не превышающий 600 квадратных метров.