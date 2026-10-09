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    Россиянам объяснили, почему детям приходят письма от налоговой

    ФНС: родители и опекуны должны платить за детей налог на имущество

    Фото: РИА «Новости»

    Несовершеннолетние россияне получают уведомления о необходимости заплатить налог на имущество, если у них в собственности есть земельные участки и недвижимость. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

    «Налогоплательщиками по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц признаются лица, обладающие правом собственности на недвижимое имущество, включая земельные участки, независимо от возраста указанных лиц», — уточнили в ведомстве.

    Отправка таких уведомлений детям не является ошибкой. Фактически платить налоги за них обязаны родители, опекуны или законные представители, которые по закону вправе совершать от их имени сделки. При этом в ФНС уточнили, что если ребенку от 14 до 18 лет, то он вправе и сам совершать сделки, но с письменного согласия своих законных представителей.

    Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог за земельный участок, не превышающий 600 квадратных метров.

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