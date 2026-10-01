Россиянам напомнили штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой

МВД: штраф за езду в пьяном виде и выезд на встречку нельзя оплатить со скидкой

Не все штрафы можно оплатить со скидкой в 25%. Об этом пресс-служба МВД России напомнила в беседе с РИА «Новости» .

Штрафы за отказ водителя от медосвидетельствования, езду в пьяном виде и повторный выезд на встречную полосу нельзя оплатить со скидкой в 25% в 30-дневный срок со дня вынесения постановления.

Также нельзя сэкономить на штрафе за повторное управление незарегистрированным автомобилем и управление машиной водителем без прав. При отказе от медицинского освидетельствования также не удастся оплатить штраф со скидкой. В это же список попал повторный проезд на красный и выезд на встречную полосу.

Штраф за повторное превышение скорости на 40-80 километров в час также не подлежит оплате ос скидкой. Также не удастся снизить оплату при употреблении алкоголя и наркотиков после ДТП.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что после лишения прав придется заново сдать экзамен на знание ПДД. В некоторых случаях может потребоваться медицинская комиссия.