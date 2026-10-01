360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Россиянам напомнили штрафы ГИБДД, которые нельзя оплатить со скидкой

    МВД: штраф за езду в пьяном виде и выезд на встречку нельзя оплатить со скидкой

    Фото: РИА «Новости»

    Не все штрафы можно оплатить со скидкой в 25%. Об этом пресс-служба МВД России напомнила в беседе с РИА «Новости».

    Штрафы за отказ водителя от медосвидетельствования, езду в пьяном виде и повторный выезд на встречную полосу нельзя оплатить со скидкой в 25% в 30-дневный срок со дня вынесения постановления.

    Также нельзя сэкономить на штрафе за повторное управление незарегистрированным автомобилем и управление машиной водителем без прав. При отказе от медицинского освидетельствования также не удастся оплатить штраф со скидкой. В это же список попал повторный проезд на красный и выезд на встречную полосу.

    Штраф за повторное превышение скорости на 40-80 километров в час также не подлежит оплате ос скидкой. Также не удастся снизить оплату при употреблении алкоголя и наркотиков после ДТП.

    Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что после лишения прав придется заново сдать экзамен на знание ПДД. В некоторых случаях может потребоваться медицинская комиссия.

    Читайте также

    Правительство определило оклад срочников в противопожарной службе

    Мошенники предлагают студентам работу и крадут их деньги

    Финский военкор отрезвил Украину словами о Крыме

    Более 60 тысяч человек поклонились мощам Спиридона Тримифунтского 19 сентября

    В МВД объяснили, какие отметки в паспорте можно внести по желанию

    Россиянам рассказали, что делать в случае получения мошенниками данных от сервиса банка

    Фейк: налоговая стала рассылать через мессенджеры сообщения о долгах

    Ingram Images

    В России нашли новый гибрид медведя

    Греф рассказал Путину о «районной больнице в чемодане»

    Россиянам объяснили, какие фамилии не получится взять при регистрации брака

    Россиянам объяснили нюансы раздела рассрочки после развода

    «Единая Россия» вышла в лидеры с 57,83% голосов после обработки 95% протоколов