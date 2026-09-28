Россиянам объяснили нюансы раздела рассрочки после развода

Саму рассрочку при разводе разделить между бывшими супругами нельзя. Необходимо учитывать, кому после раздела имущества достанется приобретенная вещь, рассказала 360.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве Марина Пронина.

«Саму по себе рассрочку разделить нельзя. Однако следует исходить из того, у кого вещь останется. Выплаты, которые совершены в браке, останутся общими, а далее платежи будет осуществлять тот, у кого вещь останется», — объяснила юрист.

Например, если бытовую технику приобрели в браке, договор купли-продажи оформили на одного супруга, а после развода вещь осталась у другого, то дальнейшие платежи должен вносить тот, кто фактически получил технику.

Подробнее о том, кому после развода достанутся купленные в рассрочку квартира и техника и кто продолжит за них платить, — в нашей статье.