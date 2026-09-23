Россиянам объяснили, какие фамилии не получится взять при регистрации брака

Член ОП Машаров: россияне не могут взять тройную фамилию при регистрации брака

Российское законодательство не позволяет супругам при регистрации брака объединить фамилии в конструкцию из трех частей. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров.

По его словам, супруги вправе выбрать фамилию одного из них в качестве общей либо сохранить свои добрачные фамилии. Также закон допускает присоединение фамилии одного супруга к фамилии другого с образованием двойной.

«Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух, соединенных при написании дефисом», — объяснил Машаров.

Но если у одного из будущих супругов уже есть двойная фамилия, то объединить ее с фамилией другого при заключении брака нельзя.

Машаров добавил, что при регистрации брака нельзя выбрать новую фамилию, которой до этого не было у супругов. Однако после свадьбы разрешается обратиться в ЗАГС с заявлением о перемене имени.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о запрете нестандартных имен для новорожденных.