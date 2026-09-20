Более 60 тысяч человек поклонились мощам Спиридона Тримифунтского 19 сентября

Мощам Спиридона Тримифунтского в Москве поклонились 60 тысяч человек за день

Паломничество к деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя продолжилось и в субботу, 19 сентября. Всего за день к мощам приложились 60 300 человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представительницу РПЦ.

При этом увидеть десницу святого можно будет и в воскресенье, но только утром. Проход к собору закроют в 10:00, после этого волонтеры и служба безопасности будут пропускать только тех, кто уже встал в очередь.

Уже в 14:00 начнется молебен в честь проводов святыни. Затем ковчег отправят обратно к месту постоянного хранения.

Святитель Спиридон Тримифунтский — христианский святой IV века, почитаемый в лике святителей как чудотворец. Его десница постоянно находится в соборе на греческом острове Корфу, в сентябре святыню привезли в Москву. За несколько дней к ней пришли более 200 тысяч верующих.

По церковным традициям, к Спиридону Тримифунтскому обращаются за помощью в финансовых трудностях, при поиске работы и в сложных житейских ситуациях.