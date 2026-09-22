Греф рассказал Путину о «районной больнице в чемодане»

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал президенту России Владимиру Путину о работе цифровых фельдшерско-акушерских пунктов, которые компания распространяет в регионах. Встреча прошла во вторник в Кремле.

По словам Грефа, основу ФАПа составляет спецчемодан с диагностическим оборудованием. С его помощью фельдшер может провести ультразвуковое исследование, электрокардиографию и сделать рентген с использованием портативного аппарата.

«Мы начали делать в Ижевске, в цифровой деревне. После эксперимента за три месяца оказалось 120% посещений цифрового ФАПа. И мы доработали, и сейчас это небольшая районная больница в чемодане», — сказал Греф.

Он отметил, что оборудование приобретают регионы, а Сбер обучает медицинских работников его использовать.

Путин поинтересовался у Грефа принципом работы систем и тем, кто может получать медицинскую помощь. Греф уточнил, что воспользоваться услугой может любой житель России независимо от наличия у него статуса клиента Сбербанка.

Ранее глава государства поблагодарил медиков за верность профессии, щедрость, мужество и доброту.