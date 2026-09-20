Мошенники предлагают студентам работу и крадут их деньги

Мошенники публикуют в соцсетях вакансии для студентов, а затем крадут деньги с их счетов. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты размещают объявления о наборе «наборщиков текста», «помощников модератора карточек маркетплейсов» и «операторов верификации анкет» с гибким графиком. После дистанционного собеседования соискателю сообщают, что обязательным условием трудоустройства якобы является оформление корпоративной зарплатной карты по реферальной ссылке.

Переход по такой ссылке ведет на фишинговый сайт. Ввод личных данных и банковских реквизитов позволяет злоумышленникам похитить деньги, а персональные счета жертв используются в дропперских цепочках.

В «Мошеловке» напомнили, что официальные работодатели никогда не требуют оплаты залога за материалы или доступ к базам данных. Специалисты советуют не передавать реквизиты карт для «тестовых переводов» и проверять юрлицо работодателя в базах ФНС.

Ранее в МВД рассказали, для чего мошенники используют реквизиты случайных людей при переводе денег.