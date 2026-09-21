В МВД объяснили, какие отметки в паспорте можно внести по желанию

МВД: россияне по желанию могут вносить в паспорт отметку о регистрации брака

Граждане вправе по желанию внести в паспорт до шести дополнительных пунктов, включая регистрацию о разводе, детях до 14 лет и информацию о группе крови. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В министерстве отметили, что при оформлении паспорта вносятся как обязательные, так и необязательные отметки. К обязательным относятся отметка о регистрации по месту жительства на территории России и о снятии с нее, а также данные об отношении к воинской обязанности.

«По желанию гражданина могут быть внесены сведения: о регистрации и расторжении брака, <…> о ранее выданных паспортах, о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина России за пределами территории России», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в паспорт можно внести отметки, которые ставят иные ведомства и структуры. Медицинские учреждения — сведения о группе крови, налоговые службы — о сформированной в отношении россиянина записи в едином федеральном информационном регистре.