Россиянам рассказали, что делать в случае получения мошенниками данных от сервиса банка

Россиянам, получившим сообщение о неожиданном входе в онлайн-банк, следует сразу же сменить пароль и заморозить банковские карты со счетами. Затем нужно обратиться в кредитное учреждение и сообщить про аферистов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

«При разглашении данных, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи в банковском приложении, кражи денег со счетов или при оформлении кредита, россиянам необходимо оперативно сменить пароль и код доступа в банковский сервис», — говорится в материале.

Следующий шаг — заморозка карт и счетов. После этого нужно уведомить банк, продиктовав оператору номер телефона аферистов.

В МВД пояснили, что банковские служащие самостоятельно заблокируют счет и номер мошенника, а также перевыпустят карты. И не забудьте предупредить знакомых и родных о компрометации своих карт.

Ранее в МВД назвали наипростейший способ не попасться на уловки телефонных аферистов — просто сбросьте звонок.