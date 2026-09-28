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    Россиянам рассказали, что делать в случае получения мошенниками данных от сервиса банка

    МВД: при компрометации данных от сервиса банка смените пароль

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянам, получившим сообщение о неожиданном входе в онлайн-банк, следует сразу же сменить пароль и заморозить банковские карты со счетами. Затем нужно обратиться в кредитное учреждение и сообщить про аферистов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

    «При разглашении данных, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи в банковском приложении, кражи денег со счетов или при оформлении кредита, россиянам необходимо оперативно сменить пароль и код доступа в банковский сервис», — говорится в материале.

    Следующий шаг — заморозка карт и счетов. После этого нужно уведомить банк, продиктовав оператору номер телефона аферистов.

    В МВД пояснили, что банковские служащие самостоятельно заблокируют счет и номер мошенника, а также перевыпустят карты. И не забудьте предупредить знакомых и родных о компрометации своих карт.

    Ранее в МВД назвали наипростейший способ не попасться на уловки телефонных аферистов — просто сбросьте звонок.

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