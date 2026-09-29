Фейк: налоговая стала рассылать через мессенджеры сообщения о долгах

В Сети появились сообщения о том, что Федеральная налоговая служба якобы рассылает через мессенджеры требования о необходимости погашения задолженностей. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Пользователи начали получать в соцсетях и мессенджерах сообщения, отправленные от лица налоговой. В письмах были ссылки на личный кабинет.

Правда

На самом деле ФНС не отправляет требования погасить задолженность через мессенджеры и тем более не предлагает оплачивать ее по присланной ссылке. Подобным образом орудуют только мошенники.

Налоговая служба сама предупреждает о росте случаев, когда от ее имени действуют аферисты. Злоумышленники могут притворяться различными ведомствами и ссылаться на документы, решения и структурные подразделения.

Официальная рассылка ФНС приходит только тем, кто указал и подтвердил адрес электронной почты в личном кабинете налогоплательщика. В таких сообщениях, как правило, отображается информация об изменениях в аккаунте, а также о регистрации обращения в Службу и получении ответа на него. Формат ответа на обращение (.pdf, .xml) пользователь выбирает самостоятельно при обращении через сайт.

Новостная рассылка сайта www.nalog.gov.ru тоже приходит только по запросу. Ее направляют пользователям, которые оформили подписку. Также эта информация дублируется на главной странице сайта.

Налоговая не отправляет налогоплательщикам сообщения о задолженности и предложение погасить ее в режиме онлайн. Всю необходимую информацию о неуплаченных налогах и способах оплаты можно получить в личных кабинетах на официальном сайте ФНС.

Злоумышленники могут сообщать россиянам о долгах, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, представить пояснения или другие документы. Мошенники могут направить письма на почту или в мессенджер с «официальным документом» или подтверждением онлайн-записи на прием в инспекцию.

Также в некоторых случаях они предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы. Аферисты могут для этого потребовать назвать код от "Госуслуг" или код подтверждения для авторизации на других сайтах, установить приложение или перейти по ссылке, чтобы «со скидкой» оплатить налоги или другие платежи.

Настоящие сотрудники ФНС России не запрашивают личные данные и коды, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону и не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты.

Ведомство рекомендует самостоятельно проверять всю информацию в личных кабинетах на официальном сайте ФНС России. Для подтверждения подлинности звонка необходимо обратиться в налоговую службу лично или по телефонам, указанным в разделе «Контакты», а также по номеру контакт-центра ФНС России: 8 800 222-22-22.

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