Адвокат Воропаев напомнил, что после лишения прав россиянам нужно будет сдать экзамен на знание ПДД

Автомобильный адвокат Лев Воропаев рассказал «Газетой.Ru» о процедуре возврата водительских прав после их изъятия в 2026 году.

По словам эксперта, после лишения прав россиянам нужно будет сдать экзамен на знание ПДД. Если права были изъяты за вождение в нетрезвом виде, отказ от медицинского освидетельствования или употребление алкоголя после ДТП, то помимо экзамена потребуется пройти медицинскую комиссию и получить справку, как при первичном получении прав, написал MK.RU.

Адвокат подчеркнул, что перед возвратом удостоверения необходимо оплатить все штрафы. После этого следует обратиться в ГИБДД с полным пакетом документов для восстановления права управления транспортным средством.