Правительство определило оклад срочников в противопожарной службе

Правительство России установило единый ежемесячный оклад для срочников, служащих в подразделениях противопожарной службы. Постановление кабмина от 15 сентября 2026 года разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, сумма оклада по воинским должностям военнослужащих по призыву в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы составит 2758 рублей.

Такую же сумму будут получать призывники в войсках национальной гвардии России, спасательных воинских формированиях, органах безопасности и государственной охраны.

В феврале этого года глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной привлечения срочников стал острый дефицит кадров в пожарной охране. Острее всего нехватка ощущается в Херсонской области (51%) и в Удмуртии (35%). Далее — Тульская (30%), Магаданская (27%), Владимирская и Запорожская области, ДНР и ЛНР (26%).