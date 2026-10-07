В России могут ввести плату за услуги «Почты России» и МФЦ

РБК: за услуги «Почты России» и МФЦ предложили брать до 5 тыс. рублей

Ряд услуг «Почты России» и МФЦ могут сделать платными с 1 марта 2027 года. Максимальную стоимость отдельных операций предложили установить в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Речь идет о приеме заявлений на государственные и муниципальные услуги с последующей доставкой, а также о передаче готовых документов гражданам через почту или выбранное ими отделение.

Согласно проекту, полученные средства направят на оплату труда сотрудников, приобретение товаров и услуг и другие расходы организаций.

Одновременно Минцифры готовит новые правила работы почтовых отделений. С марта 2027 года планируется определить их типы, график и обязательный набор услуг. В ведомстве рассчитывают, что это позволит сохранить доступность почтовой связи, в том числе в малонаселенных районах.

С начала 2026 года жители Подмосковья получили более 2,8 миллиона услуг на МФЦ.