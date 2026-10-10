Сомелье рассказал о способах защиты дорогого вина от подделок

Производители элитных вин используют специальные системы защиты от подделок, позволяющие проверить подлинность конкретной бутылки. Об этом 360.ru рассказал член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов.

По его словам, винодельни наносят на бутылки уникальные номера, штрихкоды и QR-коды. Дополнительной защитой служат специальные обозначения на стекле и этикетках.

«Бывает, что нужно на каждой бутылке, помимо номера, еще сличить рисунок, который уникален именно для нее. Через сайт производителя можно его обнаружить», — объяснил Зотов.

Сомелье отметил, что некоторые производители используют сразу несколько способов проверки, чтобы максимально затруднить подделку дорогого вина.

В России дополнительную защиту покупателям обеспечивает система ЕГАИС, позволяющая отслеживать движение маркированного алкоголя на легальном рынке.

«Можно проследить весь путь этой бутылки на нашем рынке, начиная с дистрибьютора. Для потребителя это определенные гарантии того, откуда взялось вино», — подчеркнул эксперт.

Итальянские винодельни за последние несколько месяцев пережили серию крупных ограблений. Преступники похитили более 36 тысяч бутылок вина. С чем связан такой всплеск краж и кому злоумышленники могут продать свою добычу — в материале 360.ru.