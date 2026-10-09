Социолог Малахова рассказала, как часто детей в России называют странными именами

Странные имена у российских детей — это инфантилизм и подражание Западу. Об этом в беседе с 360.ru рассказала кандидат социологических наук, руководитель центра прикладной социологии и политологии Ольга Малахова.

Как пояснила социолог, такая тенденция в России в последние годы присутствует довольно активно.

«Наши люди стали выезжать за границу, у нас выросло новое поколение с неподавленной детской психикой. Это те, которые не росли в тех жестких рамках, где надо было не выделяться из толпы. И у нас появились Марии-Каролины, Луизы-Татьяны и так далее», — прокомментировала Ольга Малахова.

Причины появления таких имен — некая инфантильность или психологическая мобильность, подражание западной традиции, а также проявление демографических проблем, например, когда нет папы, но есть мама.

«Я думаю, что через какое-то время у нас появятся другие традиции», — резюмировала социолог.

Кандидат от партии «Сейчас — нация» Гитлер Муссолини Симеон Флорес стал мэром округа Керопалька в перуанском регионе Уануко. При этом журналисты отметили, что сочетание имен само по себе не говорит о политических взглядах Флореса. Подтверждение его связи с нацизмом или фашизмом отсутствует.