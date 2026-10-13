Два грибника под Брянском подорвались в лесу на мине

В Брянской области двое мирных жителей получили ранения от неустановленного взрывного устройства в лесу. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в «Максе» .

В Дятьковском районе близ деревни Верещовка 65-летняя женщина и 45-летний мужчина пошли в лез за грибами. Они наткнулись на взрывное устройство и получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Губернатор напомнил, что в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, действуют официальные ограничения на посещение леса. Он призвал граждан соблюдать осторожность, держаться подальше от опасных мест, при обнаружении подозрительных предметов не приближаться и оповестить экстренные службы.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в регионе за сутки от атак ВСУ пострадали шесть человек. Среди раненых трое детей.