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    Два грибника под Брянском подорвались в лесу на мине

    Фото: 360.ru

    В Брянской области двое мирных жителей получили ранения от неустановленного взрывного устройства в лесу. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в «Максе».

    В Дятьковском районе близ деревни Верещовка 65-летняя женщина и 45-летний мужчина пошли в лез за грибами. Они наткнулись на взрывное устройство и получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

    Губернатор напомнил, что в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, действуют официальные ограничения на посещение леса. Он призвал граждан соблюдать осторожность, держаться подальше от опасных мест, при обнаружении подозрительных предметов не приближаться и оповестить экстренные службы.

    Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в регионе за сутки от атак ВСУ пострадали шесть человек. Среди раненых трое детей.

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