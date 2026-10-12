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    Песков раскрыл, где Путин и Шредер сфотографировались у русской печи

    Путин: Путин и Шредер сфотографировались у русской печи в резиденции президента

    телеграм-канал Кремля
    Фото: телеграм-канал Кремля

    Президент России Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шредер сфотографировались на фоне русской печи, находящейся в резиденции российского лидера. Об этом официальный представитель Дмитрий Песков рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

    Песков поделился деталями встречи Путина и Шредера в ответ на просьбу журналиста. Зарубин поинтересовался, где находится печь, на фоне которой сфотографировались президент России и его немецкий друг.

    «Русская печь — это резиденция президента Российской Федерации», — сказал Песков.

    Ранее супруга бывшего немецкого канцлера Со-Ен Шредер-Ким опубликовала в соцсетях фото, где они с мужем запечатлены в фирменных куртках торговой сети Globus. Шредер держал в руке подушку-обнимашку в форме милого кота с угрюмым выражением мордочки.

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