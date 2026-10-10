«Мне очень страшно». Экс-участница «Дома-2» рассказала о тяжелом диагнозе

Алена Рапунцель из «Дома-2» заявила, что у нее рак четвертой стадии

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель сообщила, что ей диагностировали рак четвертой стадии. Об этом 29-летняя блогер рассказала в социальной сети.

По словам Рапунцель, вердикт ей вынесли 24 июля 2026 года, однако публично рассказать о заболевании она решилась только сейчас. Девушка призналась, что уже полтора месяца находится в больнице.

«Мне очень страшно, тяжело и больно сейчас», — написала она.

Блогер также рассказала о личных и финансовых трудностях. По ее словам, в тяжелый период от нее ушел мужчина, с которым она рассчитывала создать семью. Рапунцель утверждает, что осталась с детьми без жилья и денег.

Какой именно вид онкологического заболевания диагностировали Алене, она не уточнила.

Ранее телеведущая Маргарита Симоньян заявила, что прошла обследование на рак, которое не обнаружило болезни.