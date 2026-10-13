Москвичам пообещали дожди и облачную погоду

Синоптик Позднякова: 13 октября в Москве прогнозируется до +14 градусов

Воздух в Москве во вторник прогреется до +14 градусов, ожидаются дожди и облачная погода. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Во вторник в столице ожидается облачная с прояснениями погода, временами может пройти дождь от небольшого до умеренного», — отметила она.

Специалист обратила внимание, что минимальная температура в столице составит +9…+11 градусов, а днем в городе потеплеет до +12…+14 градусов.

По ее словам, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что на этой неделе столбики термометров покажут в Москве от +2 до +17 градусов. В пятницу в городе установится теплая погода +15… +17 градусов, ожидается облачная погода без осадков и слабый ветер.

Специалист добавил, что в Москве похолодает в ночь с четверга на пятницу — температура может упасть до +2 градусов.