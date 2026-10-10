В Институте Пушкина насчитали 49 однобуквенных слов в русском языке

В русском языке насчитывается 49 слов, состоящих из одной буквы. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий кафедрой Института Пушкина Павел Катышев.

«Пять однобуквенных предлогов; четыре однобуквенные частицы; четыре однобуквенных междометия; одно однобуквенное местоимение и два однобуквенных союза», — пояснил филолог.

Однобуквенные существительные обозначают буквы алфавита и помогают уточнять написание слов. Например, можно сказать: «на конце пишем „ь“, в корне „д“, а не „т“».

Среди предлогов встречаются «в», «к», «с» и «у». Частицы «б» и «ж» представляют собой разговорные варианты слов «бы» и «же». Например: «ты б пришел сначала» или «ты ж взрослая уже».

Буквы «а» и «и» могут выступать в роли союзов, междометий и частиц. Отдельную группу составляют междометия, в том числе «э». В число однобуквенных слов также входит местоимение «я».

Ранее президент Владимир Путин объяснил объединяющую силу русского языка на пространстве СНГ.