Перечислены самые необычные названия городов России

В российских регионах достаточно населенных пунктов, имеющих странные и даже смешные названия, в числе которых города Дно, Пыталово и Опочка в Псковской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор — ППК «Роскадастр»).

На карте России можно найти населенные пункты с такими оригинальными названиями, как Зима и Бодайбо в Иркутской области, Кандалакша у Белого моря — в Мурманской, Называевск — в Омской. В топ также вошел город Дагестанские огни (Дагестан), Пучеж в Ивановской области, Пыть-Ях в ХМАО и Лабытнанги в ЯНАО.

«Оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям», — заявил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

По его словам, польза еще и в том, что они подтолкнут людей к изучению географии России и культуры своих предков.

Ранее Росреестр составил топ-10 забавных названий топонимов России, в который вошли гора Веселая в Амурской области и озеро Медведь в Камчатском крае.