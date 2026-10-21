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    Москвич пытался присвоить квартиру умершей соседки, наняв похожую на нее женщину

    Фото: РИА «Новости»

    В Раменском задержали 41-летнего жителя Москвы по подозрению в попытке присвоить квартиру и деньги умершей соседки. Об этом сообщили на сайте столичного главка МВД.

    Узнав о смерти соседки, мужчина решил забрать ее имущество. Он нашел женщину с похожей внешностью. С ее помощью он снял со счета умершей два миллиона рублей.

    Затем злоумышленник и его сообщница подали в инстанции поддельные бумаги. Они рассчитывали приватизировать квартиру на проспекте Мира.

    Задержание прошло в Раменском, при обыске изъяли технику и наличные. Суд отправил мужчину под стражу.

    Вторую участницу схемы ищут: она уже покинула пределы России. Правоохранители возбудили дела о краже и покушении на мошенничество.

    Ранее россиян предупредили о схеме аферистов со сдачей квартир умерших собственников по фальшивым документам о вступлении в наследство.

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