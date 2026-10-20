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    Россиян предупредили о риске подтопления дач на глинистой почве

    Тяжелая глинистая почва медленно впитывает влагу и способствует застою воды после осенних дождей. Об этом рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, сообщает RT.

    Подтопление также вызывают затяжные осадки, высокий уровень грунтовых вод и особенности рельефа. В низины дополнительно стекает вода с соседних территорий.

    Чихринова посоветовала осмотреть зоны у фундамента, дорожек, построек, забора и ворот. Затем нужно очистить канавы, ливневки и водостоки от мусора и проверить пути стока. Просевший грунт можно подсыпать, не перекрывая движение воды.

    Для локального скопления воды подойдет временная неглубокая канава. Осушить затопленные помещения и канавы поможет дренажный насос, рассчитанный на загрязненную воду.

    На участках с лужами и размытыми дорожками можно использовать щебень, гравий и песок. Геотекстиль отделяет щебень от грунта и уменьшает заиливание.

    Эксперт предостерегла от засыпки канав строительным мусором и отвода воды без выбора места сброса: это может затопить другую часть участка. При проектировании постоянного дренажа нужно учитывать почву, уровень грунтовых вод, глубину укладки и уклон труб.

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