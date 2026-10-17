Жителей Московского региона предупредили о туманной ночи 18 октября

Ночью с 21 часа 17 октября и до 10 часов 18 октября в Подмосковье местами опустится туман. Об этом сообщила служба оповещения РСЧС в «Максе» .

«Туман с видимостью 200-700 метров ожидается местами в Московской области», — написали в сообщении.

Прогноз подтвердили на сайт Гидрометцентра, уточнив, что температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. В отдельных районах области возможны небольшие дожди.

Прошедшая ночь тоже была туманной. Местные жители поделились с 360.ru кадрами природного явления.

В такую погоду водителям рекомендуют быть особенно осторожными на дорогах. В условиях плохой видимости необходимо соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.