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    В РПЦ осудили идею захоронения урн с прахом питомцев у могил людей

    Фото: РИА «Новости»

    Русская православная церковь не поддерживает разрешение властей Венеции о размещении урн с прахом домашних питомцев рядом с могилами их владельцев как возрождение языческих и оккультных практик. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

    По его словам, РПЦ не разделяет подобные идеи. Он добавил, что такие практики были свойственны многим древним цивилизациям, исповедовавшим многобожие.

    «Христианская традиция исходит из того, что после смерти надо беспокоиться о душе человека, то есть молиться о его упокоении и прощении грехов, а не обставлять могилу коробочками с кошачьим и собачьим пеплом», — сказал Кипшидзе.

    Ранее кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марина Пронина предупредила, что умерших питомцев нельзя хоронить в лесах, на дачах и во дворах. За это могут оштрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей.

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