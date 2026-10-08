В Пензенской области объяснили порядок восстановления утерянной сим-карты

При утере сим-карты и восстановлении прежнего номера заключать новый договор связи не требуется, даже если установлен самозапрет. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что оператор связи заблокирует утерянную карту и выдаст дубликат по действующему договору. Самозапрет не затрагивает уже оформленные номера и не препятствует их восстановлению, защищая абонента от несанкционированного оформления новых договоров посторонними.

Если требуется получить сим-карту с новым номером при действующем запрете, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС. Снятие ограничения занимает не более одного дня, а проверить статус можно в разделе «Сим-карты» на портале «Госуслуги». После снятия запрета разрешается заключить договор и активировать номер.